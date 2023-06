Le offerte del calcio saudita non cessano, e ora è, leader del calcio saudita intervistato dal quotidiano Koura, a mettere in guardia l’Europa e spiegare le ambizioni di tutte le squadre del campionato arabo di ingaggiare le più grandi stelle del calcio europeo."Siamo solo all'inizio. D'ora in poi, tutti i giocatori trasferibili saranno un obiettivo per i club sauditi. L'esperienza della Cina non ha nulla a che fare con la nostra, la loro è stata puramente di marketing. Il calcio non è molto popolare lì. In Arabia abbiamo un progetto statale e non sarà limitato a quattro grandi squadre ma a tutti. Perché la passione dei sauditi per il calcio non ha limiti".“Non ingaggiamo giocatori che hanno terminato la carriera. L’Al Hilal ingaggerà Ruben Neves, che ha 26 anni ed era nel mirino del Barcellona voleva. Benzema è arrivato all'Al Ittihad dopo essere stato un Pallone d'Oro al Real Madrid. Speriamo che arrivi Bernardo Silva dal Manchester City, e dovremmo anche iniziare a lavorare sulla firma di Mohamed Salah ".“La partenza di grandi stelle dall'Europa sarà un duro colpo per la Champions League, che perderà molto del suo lustro. Abbiamo l'esempio del campionato spagnolo, che ha perso molto con l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. E ha perso ancora di più quando Messi si è trasferito al PSG. La partenza delle star europee influenzerà i contratti di sponsorizzazione e televisivi".