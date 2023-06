L'sta diventando il nuovo centro di gravità permanente dei mercati globali, ma nel piano del Paese asiatico c'è più del semplice controllo del mondo del calcio. Gli investimenti mastodontici con cui il campionato saudita sta razziando campioni dall'Europa e minando gli equilibri internazionali:prima,poi e ora una serie di stelle pronte a raggiungerli, da. E tanti altri ancora tentati dall'opportunità, come i freschi campioni d'Europa. Tutto parte del grande piano per accrescere drasticamente il valore del brand saudita che vede nell'ottenimento dei Mondiali del 2030 l'ideale culmine. Ma il progetto dell'Arabia Saudita non si limita al calcio, perché l'intenzione è di diventare leader globali anche in un altro mercato, quello del- Come rivelato da uno studio del Financial Times infatti,. Non un investimento sporadico e isolato, ma parte di un percorso ambizioso per. Al centro di tutto il, che ha guidato gli accordi tra cui spiccano la significativa partecipazione nella cinese, nello svedesee l'acquisizione della, con sede negli Stati Uniti. Pur essendo stato lanciato solo nel gennaio del 2022, Savvy è una potenza a tutti gli effetti: è interamente di proprietà deldell'Arabia Saudita, fondo da 650 miliardi di dollari già noto al mondo del calcio, ed è presieduto dal principe ereditario, che ha affermato come il suo obiettivo fosse rendere il regno saudita "l'hub globale per eccellenza per il settore dei giochi e degli e-Sport" in soli sette anni.- Un piano ambizioso sostenuto da investimenti concreti, perché a Savvy è stato dato, evidenzia il Financial Times. E strutturato in maniera chiara: la deadline è, non a caso, il 2030 e l'obiettivo è di. Gaming e eSports, perché grazie alla partnership con VSPO l'obiettivo è di consolidarsi anche nei circuiti competitivi del mondo videoludico., ultimo atto del mondiale per Nazionali del circuito di FIFA-EA SPORTS. Nel passato, poi, i gamer sauditi si sono spesso contraddistinti ai vertici delle varie competizioni, comeche nel 2018 si impose vincendo la FIFA eWorld Cup.- Una strategia prepotente e ambiziosa che ha già creato increspature con colossi internazionali del settore come. D'altronde oltre agli accordi tramite Savvy,(8%, il fondo saudita è il più grande investitore estero della società giapponese),. Ma perché investire con così tanta forza sul mondo del gaming? Non solo per interesse personale del, ma anche per questioni demografiche.. C'è un terreno fertile dunque, come evidenziato anche dai vertici di Savvy, e questo rafforza ulteriormente l'ambizione del regno di costruire tramite il proprio peso finanziario una quota considerevole nel settore gaming. Secondo un rapporto di PwC dello scorso anno. Calcio e non solo, l'Arabia Saudita prova a diventare leader anche nel mondo del gaming e degli eSports.