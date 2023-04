L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, al termine della partita d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Il tecnico toscano si è soffermato sull’assenza di Osimhen: "Con una punta avremmo avuto magari più possibilità ma Elmas ha sporcato qualsiasi costruzione avversaria, costringendoli ad alzare spesso la palla. Su Osimhen le possibilità che sia a disposizione sono al 100%, il fatto di tenerlo stasera ci permetterà di costruire il lavoro dei medici".



Sul clima che si aspetta nel match di ritorno al “Maradona”: "Non lo so, però come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il Milan al di là del risultato non lo immaginate. Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni, giochiamo una partita fondamentale vedere un tutti contro tutti è una roba che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Se al ritorno succede la stessa cosa prendo e vado a casa, lascio la panchina. Perché è una cosa inspiegabile. I ragazzi sono sensibili a quello che gli succede intorno e abbiamo giocato in un clima assurdo, siamo stati presi in ostaggio".