L’allenatore del Napoli, intervenuto a Sky Sport al termine della partita contro il Milan per l’andata dei quarti di finale di Champions League,nel corso del primo tempo, per il calcio con cui ha mandato in frantumi una bandierina. "Visto che si parla di gesti eclatanti,, ha dichiarato il tecnico azzurro, rispondendo ad una domanda sul giallo ingenuo subito da Kim, che salterà per squalifica la partita di ritorno.Spalletti ha commentato così il resto della partita: "Abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento, mi complimento con la squadra per come ha cercato di fare la partita, anche in inferiorità numerica. E complimenti a Maignan. C'erano cose da gestire e l'abbiamo fatto bene, la partita era quella che mi aspettavo facessero, quindi bravi ragazzi.Non commento il direttore di gara, lo farà Rosetti (designatore europeo, ndr). Per quello che ho visto, Anguissa prende molta palla... Guardiamo allora l'ammonizione a Zielinski e quella non data a Krunic".Anche a Prime Video Spalletti ha parlato molto della direzione del signor Kovacs e sulla sua gestione dei cartellini: "Il giallo che chiedevo? Lo chiedevo per Krunic, ha fatto un fallo peggiore di Zielinski, che è stato ammonito. Sono cose italiane, io dell’arbitro non ne parlo.".