La missione di Caicedo: la punta di scorta della Lazio graffia due volte, e Inzaghi si porta a casa 6 punti e quarto posto. Immobile è fuori, Caicedo si prende tutte le responsabilità di battere un rigore che era destinato ad altri: non autorizza nessuno a soffiargli la ribalta, senza Ciro il rigorista è lui.



CAICEDO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante dell'Ecuador ha già eguagliato lo score dello scorso anno, con 3 reti. Per la prima volta ha segnato in due match consecutivi in campionato, in una settimana durissima si è trasformato nel condottiero di questa Lazio. Se non c'è Immobile, c'è Caicedo.