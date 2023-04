Il Paris Saint-Germain si sta rassegnando a dover salutare Lionel Messi. L'argentino vorrebbe restare in Europa ma, secondo The Independent, la destinazione più probabile è la Mls, il campionato americano. Qui diversi club vorrebbero la Pulce, soprattutto l’Inter Miami di David Beckham. L'ex Milan sarebbe pronto ad offrire una quota del club per convincerlo.