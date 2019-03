​Al termine della fragorosa sconfitta del Real Madrid contro l'Ajaxpostando una citazione del coach Marc Chernoff "Se sei una delle tante opzioni, togliti da solo". La frase allude chiaramente alla situazione del calciatore brasiliano sotto la gestione di Santiago Solari, lo stesso Marcelo non è rimasto indifferente al post commentando con un "Ti Amo ".Dall’inizio di febbraio ad oggi,ha giocato da titolare solamente 2 match su 9. Anche ieri sera ha guardato i blancos soccombere contro l'Ajax dalla panchina, esultando al goal di Asensio e cercando di motivare i suoi, dimostrando ancora una volta il suo carattere da leader. Quella di ieri è stata l'ennesima esclusione decisa da Solari, una scelta che ha destato molto scalpore specialmente per l'1-4 finale che ha sentenziato l’eliminazione del Real Madrid dalla. Da questa situazione può trarne vantaggio lache da ormai diversi mesi è interessata al giocatore e già la scorsa estate ha provato a portarlo a Torino. Il brasiliano che già in passato ha strizzato l'occhio ai bianconeri dichiarando esplicitamente che se la Juventus facesse un'offerta il Real deve lasciarlo andare, è molto propenso a trasferirsi a Torino."Conosci il tuo valore. Quando qualcuno ti tratta come soltanto una delle tante opzioni, aiutali a facilitare la loro scelta rimuovendoti da solo dall'equazione. Qualche volta devi provare a non dare peso, non importa quanto fai. Perchè qualche volta puoi essere nulla per qualcuno che per te significa molto. Non è orgoglio, è rispetto verso sé stessi. Non aspettarti di vedere cambiamenti positivi nella tua vita se sei circondato da persone negative. Non dare a persone part-time delle posizioni a tempo pieno nella tua vita. Conosci il tuo valore e cosa hai da offrire, e non accettare mai meno di quanto tu meriti"