Voci di mercato, ma non solo. L’ultimo periodo vissuto dal centrocampista giallorosso Jordan Veretout non è stato tra i più fortunati della sua esperienza nella Capitale. Lontano dalla condizione migliore, dopo l’arrivo di Oliveira a gennaio il francese ha perso il posto da insostituibile nella mediana di Mourinho, giocando sempre meno anche per lo spostamento in mezzo al campo di Lorenzo Pellegrini. Nelle ultime ore l’ultima polemica, che non fa sorridere i tifosi.



LA QUESTIONE - José Mourinho ha dato ai suoi cinque giorni di vacanza e Veretout è andato a Montecarlo a festeggiare il compleanno della moglie Sabrina, in attesa del terzo figlio (che dovrebbe arrivare tra un paio di mesi). Il problema? Ieri la moglie di Jordan ha dichiarato sui social di essere risultata positiva al Covid-19, ma di voler festeggiare in ogni caso il suo compleanno perché aveva già incontrato gli amici e tutti erano stati avvertiti. I tifosi ovviamente non l’hanno presa bene ed è partito l’assalto. In risposta alle critiche, Sabrina ha pubblicato nelle stories di Instagram i messaggi degli haters e gli articoli che riportavano la notizia. Una questione che disturba l’ambiente giallorosso in un ottimo momento (dopo il successo netto nel derby contro la Lazio) e soprattutto perché Veretout era con lei, a un giorno dalla ripresa degli allenamenti.