Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rossi, e sua figlia si sono recate in visita al murales realizzato a Foggia e dedicato al campione di Spagna ’82. L’opera, realizzata su un edificio all’incrocio tra via Ammiraglio Alberto da Zara e via Brigata Pinerolo, si trova poco distante dal centro e ha una superficie di 200 metri quadri. Il commovente commento: "Arrivate da te... Meraviglia"