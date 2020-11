"Laura Pausini":

Per questo commento su Instagram pic.twitter.com/89GWkx06DH — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 26, 2020

Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera. — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 26, 2020

La morte di Diego Armandounisce il popolo del calcio, ma divide. Tra i tanti messaggi per il Diez, c'è quello di Laura, che ha fatto sentire la sua voce, commentando così su : "In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate.Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare". Post poi eliminato dalla cantante italiana, ma che ha fatto in tempo a fare il giro del web.Ed è arrivata la 'risposta', seppur non diretta, di Fiorella, altra voce della musica italiana: "Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera".