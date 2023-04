Ilary Blasi non vuole essere mantenuta dall’ex marito. La conduttrice di Mediaset, nella causa di separazione da Francesco Totti, non ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma i cosiddetti “alimenti”. Le “ragioni del contendere” vertono principalmente sulla scelta di chi sarà il genitore con il quale i tre figli dovranno trascorrere più tempo e sull’assegnazione della casa coniugale: la mega-villa all’Eur, nel quartiere residenziale a sud della Capitale, dove al momento vive Ilary con Cristian, Chanel e Isabel. Ovviamente - sottolinea Il Messaggero' - Francesco non vuole far traslocare i suoi ragazzi, ma non sopporta l’idea che lì con loro soggiorni Bastian Muller, il nuovo compagno della moglie.