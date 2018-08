Sul suo blog dedicato agli approfondimenti sulle questioni regolamentari, l'ex arbitro e oggi opinionista tv Luca Marelli ha analizzato così il gol di Miralem Pjanic che ha portato la Juventus in vantaggio. "Qualche dubbio nasce sulla posizione, al momento del tiro, sia di Mandzukic che di Ronaldo. Entrambi si trovano, senza alcun dubbio, in posizione di fuorigioco. Da stabilire, dunque, se le loro posizioni assumano un ruolo attivo nell’azione. In caso di risposta affermativa, la rete avrebbe dovuto essere annullata. La posizione di fuorigioco di Mandzukic è totalmente ininfluente, trovandosi molto lontano dalla traiettoria del pallone colpito da Pjanic. Nemmeno la posizione di Ronaldo influisce in qualche modo sul portiere della Lazio. Non conta nulla che Ronaldo si muova per evitare il contatto col pallone, quel che conta è la linea di visione del portiere. La visuale di Strakosha sul pallone non viene mai oscurata (nemmeno parzialmente) da un qualsiasi calciatore della Juventus, nemmeno nel momento in cui il pallone stesso passa a pochi centimetri da Ronaldo (ultima immagine). La rete è quindi regolare".