'La multa a Mancini la paghiamo noi': i tifosi della Roma raccolgono oltre 5.000 euro e la maglia del difensore va a ruba

Dopo la decisione del Giudice Sportivo di sanzionare il difensore giallorosso con unaa seguito dell'esultanza sotto la Curva Sud post derby,L'iniziativa è stata riportata dall' "avvocato degli ultras", Lorenzo Contucci, che sui suoi canali social ha pubblicato l'appello: "Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per la multa di 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma/Lazio 1-0.Quindi, come da titolo, si invitano i tifosi romanisti che si rispecchiano in quello che ha fatto Mancini a versare un’offerta libera per arrivare all’importo di cui sopra per pagargli la multa".- Il post prosegue così: ", come già fatto in passato per le mascherine con il logo ASR (per chi non si dovesse ricordare, l’intero ricavato venne devoluto al Bambin Gesù e ad un’altra associazione di volontariato sociale). Naturalmente vi terrò personalmente aggiornati sull’andamento e sull’esito della raccolta. IL ROMANISMO TRIONFERÀ SUL MORALISMO!".previsti dalla multa comminata nei confronti del difensore giallorosso.- Ma non si tratta dell’unico “effetto collaterale” del caso che ha agitato il post-derby e che ha indotto la Procura Federale a muoversi per fare chiarezza, oltre che per i cori di matrice razzista rivolti a Lukaku e al laziale Guendouzi sul quale è stato richiesto un supplemento di indagine.- un richiamo alle divise di fine anni Novanta e primi Duemila -