che ha provato in diverse occasioni, sfruttando anche le "amicizie" all'interno della curva dell'Inter per avvicinarsi all'ex attaccante e oggi imprenditore. Lo svela il Fatto Quotidiano che conferma, riportando anche le intercettazioni delle forze dell'ordine, come nei giri di interessi della malavita calabrese legata a, favoriti dall'ex-leader della Curva Nord oggi scomparso assassinato a Milano,, il mirino fosse finito anche sulla bevanda alcolica prodotta da Vieri.La polizia, grazie a delle microspie, intercetta una conversazione fra Facchinieri e il fratello Salvatore che spinge per avere l'esclusiva sulla vendita della Bombeer sul territorio di Reggio Calabria che il distributore non vuole concedergli: “Poi c’è quella di Vieri, la birra" dice uno"Già, quello mi interessa, sì mi interessa” Il capo del clan prosegue:Era il 2020 e Boiocchi era ancora in vita eIl 27 luglio Boiocchi incontra Facchinieri davanti al Bar Calypso divia Correggio e con Antionio Canito descritto come il ras del quartiere di Baggio. In quell'incontro, riporta la Squadra Mobile della Dda: "La persona cui fa riferimento Facchineri disposta a far pressione sulla società delle bevande alcoliche per fargli avere un contratto di vendita esclusiva sulla città di Reggio Calabria e provincia, è stato identificato nel pluripregiudicato Vittorio Boiocchi, soggetto legato agli ambienti della tifoseria dell’inter”.- La conversazione fra i fratelli poi prosegue con tanto di minacce: “Va bene va, a questo alla fine gli devo dare una manciata di botte e andare in galera perché ti sta prendendo in giro (…). Ieri ho parlato con chi di dovere, io non gli mando l’ambasciata, gliela faccio, basta!"