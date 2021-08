E' stato sorteggiato quest'oggi il tabellone della Coppa Italia 2021/2022, la prima edizione col nuovo formato a 44 squadre, di cui tutte le rappresentanti dei campionati di Serie A e Serie B e 4 dalla Serie C. Si parte domenica 8 agosto col turno preliminare, che avvierà la competizione vera e propria dai trentaduesimi di finale, previsti dal 13 al 16 agosto prossimi.



Per quanto riguarda le big del massimo campionato, entreranno come sempre in scena a partire dagli ottavi di finale (12-19 gennaio 2022), con Juventus, Sassuolo, Napoli e Atalanta nella parte sinistra del tabellone e Milan, Lazio, Roma e Inter. Come nelle ultime edizioni, i match saranno disputati tutti in gara secca fino alle semifinali; Roma-Inter e Milan-Lazio sono le possibili grandi sfide a partire dai quarti di finale, che potrebbero aprire la strada ad un derby cittadino nel turno successivo, mentre dalla parte opposta del tabellone la Juve potrebbe trovarsi di fronte il Sassuolo ai quarti e il Napoli l'Atalanta.



Per quanto concerne la fase decisiva della prossima Coppa Italia, le date delle semifinali di andata e ritorno saranno il 2 marzo e il 20 aprile 2022, mentre la finale è prevista per l'11 maggio.