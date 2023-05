Quattro conferme e due volti nuovi. Dopo il percorso di selezione è nata ufficialmente la nuova eNazionale FIFA, formata da 6 eplayer che anche quest’anno saranno guidata da Nello ‘Hollywood’ Nigro. Protagonisti della qualificazione ai Play-off della FIFAe Nations Cup 2023 - la competizione eSport per Nazioni più prestigiosa al mondo - Danilo ‘danipitbull’ Pinto, Francesco Pio ‘obrun2002’ Tagliafierro, Andrea ‘montaxer’ Montanini e Raffaele ‘er_caccia98’ Cacciapuoti si sono guadagnati la riconferma in maglia azzurra, mentre le due new entry sono Alessio ‘aledegi’ De Girolamo e Lucio ‘Hezers’ Vecchione. E ‘danipitbull’, ‘obrun2002’ ed ‘er_caccia98’ erano stati grandi protagonisti anche della passata edizione della FIFAe Nations Cup, quando dopo una straordinaria cavalcata erano stati eliminati in semifinale dal Brasile.



Toccherà a loro rappresentare l’Italia nei prossimi appuntamenti internazionali, a cominciare dai Play-Off della FIFAe Nations Cup 2023 in programma da giovedì 18 a domenica 21 maggio. I primi due giorni saranno dedicati alla fase a gironi, con la eNazionale FIFA che dovrà vedersela con Israele, Norvegia, Ucraina e Bulgaria. Le prime quattro classificate accederanno alla fase ad eliminazione diretta, che nel week end metterà in palio i pass per la fase finale del torneo. Basterà superare gli ottavi di finale per avere la certezza di ottenere la qualificazione. Tutte le gare dei play off inizieranno alle ore 17 e saranno trasmesse sul canale YouTube della FIGC.