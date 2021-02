Non è solo per il gol, fondamentale. È che il gol questa volta non poteva che trovarlo lui, l'unico giocatore a lottare sempre e comunque. È successo a Oporto, capita praticamente sempre. Chiesa ha quella rabbia, quella voglia, quella determinazione che troppi pochi elementi della Juve di oggi hanno. La mentalità ha sempre fatto la differenza in questo decennio di dominio. Di cambi generazionali ce ne sono stati diversi, solo Gigi Buffon, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono rimasti dai tempi della rinascita targata Antonio Conte. E con loro solo altri elementi della vecchia guarda stanno tenendo a galla la Juve nei momenti di difficoltà. Ma quando vengono a mancare per un motivo o per l'altro, gli altri appaiono molli e incapaci di reagire.Già prima della rete proprio suo era stato l'unico vero tiro in porta anche se deviato da ben due difensori portoghesi.Alla fine lui con Danilo e Alex Sandro è stato pure l'uomo designato per metterci la faccia davanti alle telecamere.. La Juve ha sempre costruito i suoi successi su un certo tipo di persone, quindi di calciatori. E lui, almeno lui, si sta dimostrando da Juve in tutto e per tutto.