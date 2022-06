, che comprende anche l’Inghilterra (due partite e un misero punticino raccattato su rigore, ieri sera, in casa dei tedeschi). E’ vero che il risultato dice solo 2-1, ma gli Azzurri hanno giocato di più e meglio dell’avversario, colpito una traversa, creato occasioni in quantità ed espresso un piacere di giocare che, per lunghi tratti, ha vellicato l’autostima recentemente perduta.Ora la Nations League non vale propriamente come la qualificazione al Mondiale e non è neanche lontanamente il surrogato di un Europeo. Però, a quelli come noi che, pur essendo campioni continentali in carica, staranno fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva,. E essere, per ora, davanti all’Ungheria e, soprattutto, a due nazionali che in Qatar ci andranno (Germania e Inghilterra per l’appunto) fa bene al cuore e al cervello.Non so se Roberto Mancini sorrida o recrimini.rientrata in partita, per il disguido di un autogol, senza essere mai pericolosa. E se non ci stava la goleada degli azzurri, il 3-1 (ma anche il 3-0) sarebbe stato non solo legittimo, ma anche più aderente alla prestazione di entrambe le squadre.E’ vero, l’Italia non ha cominciato bene. Un po’ imbastita, un po’ frenata nelle giocate, non propriamente efficace nell’impostazione.. Davanti molto largo, a destra, praticamente sulla linea del fallo laterale, sia per consentire le imboscate dei due centrocampisti, sia per poter sprigionare il dribbling in velocità. Sull’altro lato, ha agitoche ha dato la possibilità a, il sinistro del tridente, di entrare nel campo per affiancare il diciannovenne, un po’ schiacciato dalle aspettative dopo il buon esordio con la Germania.Così, spesso, la manovra partiva da dietro conin mezzo. Più timido, a destra, attento a non sbandare., il più pericoloso di un’Ungheria essenzialmente contropiedista, nonostante un velleitario 3-4-2-1.L’Italia non si è spaventata e gradualmente ha preso campo, soprattutto a sinistra dove Spinazzola ha cominciato a spingere quasi come ai vecchi tempi.. Sbloccato il risultato, l’Italia ha trovato brio, pericolosità e, soprattutto, geometrie. E nel finale di tempo (43’) ha confezionato la premessa del raddoppio con un’azione stupenda, avviata dalla propria metacampo con un assist di Mancini per Raspadori che ha favorito il taglia fuori a beneficio dell’inserimento di Pellegrini. Il romanista è entrato in area e, anziché tirare (era un po’ defilato), ha messo basso in mezzo per Gnonto che si è fatto anticipare.Il tempo di ripartire (44’) e Politano è scappato via ad Attila Szalai per piazzare al centro un pallone sul quale hanno magistralmente fintato sia Raspadori che Gnonto.L’Italia avrebbe potuto segnare il terzo gol (55’) con. Detto questo, in una specie di azione di alleggerimento, l’Ungheria ha rischiato di accorciare, sempre con, la cui deviazione di stinco (il suggerimento era stato di Nego) è stato ancora una volta deviata da Donnarumma. Eppure l’Italia era padrona e deliziava il pubblico di Cesena con giocate alla mano, stile rugby, che solo per poco non si concretizzavano.Tuttavia a mezz’ora dalla fine (61’). Da lì affiorava qualche paura e ancora il nostro portiere e capitano doveva sventare su Sallai.per Pellegrini (toccato duro al ginocchio) al 66’,per Politano eper Spinazzola (75’). Prima di un’occasione per Locatelli su assist di Belotti (87’, parata di Dibusz), Mancini faceva esordiredel Frosinone (83’, un tiro in porta ben assestato) e mandava in campo Tonali per Barella. Nessun rischio, niente sussulti.MARCATORI: 30' Barella (I), 45' Pellegrini (I), 61' aut. Mancini (U).ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola (75' Dimarco); Pellegrini (66' Locatelli), Cristante, Barella (84' Tonali); Politano (75' Belotti), Gnonto, Raspadori (84' Zerbin). CT: Mancini.UNGHERIA (5-4-1): Dibusz; Nego (58' Fiola), Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy (81' Bolla); Schafer (87' Vancsa), Szoboszlai, A. Nagy (58' Styles), Sallai; Ad. Szalai (87' Adam). CT: Rossi.Ammoniti: 64' Barella (I), 71' Schafer (U), 90+2' Cristante (I).