Un gol realizzato dopo sessanta metri di corsa. Un gol che ha chiuso la partita e dato nuova forza alla Fiorentina. Giovanni Simeone è fra i protagonisti della vittoria di Ferrara. Ancora una volta - scrive La Repubblica - la quarta per la precisione, è entrato a gara in corso e ha dato il suo contributo. Pioli, scherzando, ha sottolineato che il giocatore non sarà felice di non essere titolare. Ma ciò che conta è che stia riuscendo a dare il suo contributo al gruppo. A fine partita, insieme ai compagni, ha salutato i tifosi presenti nel settore ospiti.