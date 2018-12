Ha dimostrato di possedere un insospettabile talento per la recitazione nel divertente promo di Dazn per Juventus-Roma di sabato sera, ora può diventare il punto di partenza per una nuova carriera. Svestiti definitivamente i panni del calciatore, l'ex attaccante di Inter e Roma Adriano ha firmato un contratto con la casa di produzione "Bananeira Filmes", che coinvolgerà il brasiliano in due progetti, un documentario e una commedia.



Il suo esordio nelle sale cinematografiche è previsto per il 2020, quando sarà concluso il documentario che racconterà la sua storia, la sua carriera da calciatore, partendo dagli complicati nella favela di Vila Cruzeiro fino al suo approdo in Italia, senza omettere le fase più oscure e sofferte della sua vita, dalla depressione dopo la morte del padre ai problemi di alcolismo.