Con la maglia dell'Empolista vivendo la sua miglior stagione in carriera. L'attaccante classe '99 è il grande protagonista di una squadra al nono posto in classifica insieme ad altre due squadre, -4 dalla zona europea che fino a qualche mese fa non compariva neanche nei sogni del presidente Corsi. Niente male per una neopromossa, allenata da- Anche grazie a lui, Pinamonti è arrivato a 7 reti stagionali in 20 partite: con metà campionato ancora da giocare, ha già eguagliato il record di gol raggiunto col Genoa nel 2019-20.dopo una stagione all'Inter dove non aveva avuto molto spazio da vice Lukaku. Scommessa vinta. I nerazzurri l'hanno girato in prestito all'Empoli e oggi sorridono pensando di avere tra le mani un potenziale bomber col quale fare cassa.- Il futuro di Pina infatti è ancora tutto da scrivere:. Quest'anno può arrivare in doppia cifra e attirare l'attenzione di chi cerca un attaccante giovane e italiano. L'Inter riflette, valuta e lo studia da lontano. Pinamonti guarda al presente e lavora a testa bassa, per far cambiare idea ai nerazzurri.