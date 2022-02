L’ex attaccante dellaAntonioè tornato a guardare giocare la Sampdoria. Merito di Stefano Sensi, giocatore per cui Fantantonio stravede . Cassano si sarebbe divertito a giocare con Sensi? “Penso che sarebbe piaciuto a lui. A me piaceva giocare con chi sapeva parlare con la palla. Lui lo sa fare. La sua difficoltà sarebbe stata lo smarcarsi per farsi dare la palla dai difensori.con la sua qualità, e poi avrebbe finito il suo compito. A tutti gli altri problemi avrei pensato io” ha detto l’ex numero 99 a Il Secolo XIX.La Sampdoria adesso è trasfigurata: “. Non è certamente quella del girone di andata di D'Aversa. Sono arrivati Sensi appunto, Conti, Rincon, adesso Giovinco per sostituire subito Gabbiadini... Secondo me già contro lo Spezia aveva disputato una buona prova, non meritava di perdere. Con il Sassuolo mi è piaciuta. In ogni caso è un gruppo con qualità, non c'entra niente con questa posizione di classifica”.Importante il contributo del nuovo mister: “Giampaolo ha trovato qui un ambiente ideale, dove può lavorare come piace a lui, sulla sua idea di calcio, ma nello stesso tempo senza troppe pressioni, in serenità. Sono convinto che possa aprire un ciclo. A proposito di ciclo... Adesso arriva un Sensi, un Conti alla Samp e si dice che arriva ‘per ripartire’.Se c'è la possibilità di programmare, ha tutte le potenzialità per essere un'Atalanta, un Sassuolo. Potendo contare in più su un ambiente, una tifoseria di livello superiore. In questo momento invece sotto il profilo tecnico non ha quell'appetibilità."Io sì,Sono arrivato dal Real Madrid, l'ho vista subito come un punto d'arrivo" aggiunge Cassano. "o vissuto un periodo indimenticabile. È stato un miracolo arrivare quarti a 15 punti dalla prima (stagione 2009/2010) guardando la qualità della rosa. Si ricorda sempre giustamente la Sampd'oro. Ma quella era una squadra con tanti campioni che giocavano insieme. Ecco, se ci avessero dato Cerezo e Vierchowod di quegli anni là, avremmo”.