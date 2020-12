L'accorata difesa di Insigne da parte di Gattuso, per aver mandato a quel paese l'arbitro dopo il rigore concesso all'Inter, è molto da calciatore. In campo si sente anche di peggio, ma è vero che istituzionalizzare il 'vaffa' al direttore di gara è un passo successivo che non possiamo condividere. Gattuso è da 5 in pagella, ma allo stesso tempo capiamo il senso delle sue parole: tanti grandi arbitri hanno insegnato che a volte, chi dirige la gara, deve tapparsi un po' le orecchie. Ecco perché anche Massa merita lo stesso voto.