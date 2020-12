Istinto felino sul tacco di insigne. Ma salva il risultato altre due volte, prima su Politano e poi su Di Lorenzo. Dopo tante critiche risorge con una grande prestazione.Resta a galla in una serata non semplice. Insigne prova a portarlo fuori posizione, rimane concentrato.Al centro della difesa, detta i tempi. Non sbaglia niente fino ai minuti finali, quando in area di rigore, la marcatura su Petagna risulta troppo tenera e il centravanti del Napoli lo spazza via prima di colpire il palo.: Lozano va veloce e anche lui finisce per soffrirlo parecchio.Un soldato disciplinato e preciso. E quando il ruolo gli sta stretto, va nell’area di rigore del Napoli a prendersi il calcio di rigore.Intercetta la giocata di Koulibaly e manda in porta Lautaro, che però calcia a lato. In mezzo al campo è il solito punto di riferimento, ma questa sera ha dovuto raschiare il fondo del barile per raccogliere le ultime energie.Conte deve richiamarlo all’ordine, il croato da qualche partita è insofferente e il suo linguaggio del corpo non lancia bei segnali neanche ai compagni. Non ha spazio per regolare la manovra e si innervosisce anche per questo.(Dal 22’ s.t.Nel momento giusto, l’Inter ritrova il suo uomo più importante. Decisivo anche quando i minuti a disposizione sono pochi. Entra per l’infortunio di Brozovic ed è sua la giocata che porta al rigore su Darmian).Nel primo tempo prova un paio di inserimenti. Poi abbassa il suo raggio d’azione e fa legna a centrocampo. Piatto.Tra Di Lorenzo e Lozano, ci capisce poco.(Dal 41’ s.t.Barella gli offre l’assist per sbloccare il match ma l’argentino macchia la sua prestazione con un brutto errore di misura.(Dal 32’ s.t.Gara complicatissima, Koulibaly gli toglie ossigeno. Ma quando si presenta dagli undici metri e freddissimo e spiazza Ospina.L’Inter guadagna tre punti importantissimi e soffre il Napoli il giusto. Ma soffre soprattutto quando toglie dal campo Lautaro per Hakimi, mandando in pasto il solo Lukaku tra i difensori del Napoli, che nel frattempo era rimasto in dieci uomini.Prova l’uscita su Darmian ma col guantone tocca il piede dell’esterno nerazzurro e causa il rigore. Spiazzato da Lukaku dagli undici metri.Stringe il campo a formare una difesa a tre quando il Napoli imposta. Quando riesce si fa vedere in proiezione offensiva ma è troppo egoista quando sceglie la conclusione all’assist e trova Handanovic attento. Avvia lui l’azione che premia l’inserimento di Zielinski e il tacco di Insigne.Con Koulibaly respinge senza problemi gli attacchi nerazzurri.Annulla Lukaku e vince il duello fisico contro il belga. Suo un grave errore in uscita che porta Lautaro alla conclusione, ma l’argentino lo grazia.Agisce da ala sinistra, in costante sovrapposizione a Insigne. Gattuso lo richiama spesso perché Darmian è troppo libero. Dà la sensazione di non interpretare al meglio le direttive del tecnico.(Dal 40’ s.t.Imponente, ma poco mobile.(Dal 29’ s.t.Entra subito con gran piglio. Potrebbe angolare meglio il piazzato ma la sua stoccata è centrale e Handanovic riesce a respingere. Causa tre ammonizioni agli avversari).In undici contro undici è la vera diga azzurra. Gioca con intelligenza e scherma il gioco avversario.(Dal 40’ s.t.Trova terreno fertile infilandosi nello spazio tra Bastoni e Young e nel primo tempo riesce a scappare via un paio di volte. Anche nella ripresa è costante nel puntare l'uomo e creare superiorità.Una conclusione fuori di un pelo e l’assist per il tacco di Insigne. Salta l’uomo con semplicità, a volte dovrebbe essere più concreto.(Dal 29’ s.t.Si abbassa sulla linea dei centrocampisti per lasciare strada a Mario Rui. Servito da Zielinski, prova la magia di tacco ma Handanovic lo mura con un gran riflesso. Espulso per un vaffa... all'arbitro. Ingenuo, molto ingenuo.(Dal 16’Entra e fa il suo gioco. Sposta de Vrij e colpisce un palo che ancora trema.Il Napoli torna a casa con zero punti, ma dopo un primo tempo noioso e di studio, in dieci di uomini, prova e trova la reazione che mostra come la sua squadra sia viva.