Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi si parla di Commisso e del suo duro attacco dopo Fiorentina-Lazio.



Il patron della Viola non ha gradito il fatto che Guida non sia andato a rivedere al Var il contatto Lukaku-Sottil, dal quale poi è nato il gol-vittoria di Immobile, e ha attaccato duramente la classe arbitrale. Uno sfogo che non è però coerente, alla luce del fatto che nel primo tempo è stato negato un rigore solare alla Lazio...