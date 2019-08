Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" di oggi il protagonista è Franck Ribery, il colpo ad effetto piazzato da Rocco Commisso per la sua Fiorentina. Dopo le perplessità iniziali sul mercato viola, legate anche alla ferma decisione di trattenere Chiesa, le mosse successive sono state tutte mirate e azzeccate anche per merito dei suggerimenti di Pradè: Lirola, Pulgar, Badelj e Boateng. E Ribery è l'acquisto da sogno, capace di accendere fantasia ed entusiasmo della piazza: per ora merita un bel 7,5, ma questo voto sembra destinato a salire.