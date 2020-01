Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi si parla dell'atteggiamento di Gennaro Gattuso nei confronti di Carlo Ancelotti.



I due erano tanto amici, erano legati da un rapporto speciale. E per questo ci stupiscono i riferimenti critici dell'allenatore del Napoli nei confronti di Ancelotti, suo amico e suo maestro. Ne ha messo in discussione la preparazione atletica, le scelte tattiche e non solo. Non ci aspettavamo tutto questo, e per questo Gattuso si merita un 5.