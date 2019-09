Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Giampaolo, orientato a riproporre a Verona dal primo minuto Samu Castillejo, considerato il partner ideale della prima punta Piatek.



Lo spagnolo piace molto all'ex tecnico della Sampdoria, perché è complementare al polacco, perché è importante in fase di copertura, perché ha appreso rapidamente la nuova dottrina calcistica. Tutto questo non sembra però sufficiente per dargli una maglia da titolare: con lui in campo resteranno fuori Rebic, Leao e uno tra Paquetà e Calhanoglu.