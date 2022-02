Olivier Giroud ha segnato quattro gol in due partite ravvicinate ed è arrivato a quota 10 in questa stagione con il Milan. Viene da pensare che abbia sfatato la maledizione della maglia numero 9, che da quando è stata lasciata da Inzaghi ha portato sfortuna a tutti quelli che l'hanno indossata. Prima del francese, erano stati André Silva nel 2017/18 (10 di cui 2 in campionato, 6 in Europa League, 2 nei preliminari di Europa League) e Gianluca Lapadula nel 2016/17 (8 tutti in Serie A) ad aver segnato più gol in una sola stagione. Per dire se la maledizione sia stata veramente sfatata bisogna attendere il termine della stagione, ma per ora il rendimento di Giroud è sicuramente da 9 in pagella.