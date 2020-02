Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nonostante l’esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni (in attesa del ricorso), Pep Guardiola ha deciso: resterà al Manchester City. Una scelta molto importante dell’ex allenatore di Bayern Monaco e Barcellona, che ha ribadito la propria fedeltà al club inglese e lo ha ribadito sia alla società che ai giocatori. Un gesto importante, un esempio di lealtà in un modo troppo ricco. Per questa decisione Guardiola merita un super voto.