Argomento di oggi i dubbi di Higuain sul ritorno in Italia, legati all'emergenza coronavirus.







Il comportamento del Pipita è da 4 in pagella, la sua professionalità dovrebbe imporgli di avere un atteggiamento diverso nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi. L'argentino guadagna 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2021, la sua presa di posizione in questo momento è inconcepibile.