Secondo Repubblica, la situazione tra Gonzalo Higuain e la dirigenza della Juve è al punto di rottura: "Se già l’estate scorsa, quando Paratici fece di tutto per venderlo ed emarginarlo (gli fu persino negato il suo storico numero 9) mentre lui non mosse ciglio e si impuntò per restare, i rapporti erano burrascosi; adesso sono ormai a un livello superiore. Il Pipita ha capito che la Juve non gli proporrà di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e sa di essere un’altra volta sul mercato, stavolta senza condizioni. C'è anche questo dietro ai dispetti degli ultimi giorni", si legge.