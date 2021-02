Ci sono ancora molti tifosi dell'Inter che faticano ad accettare Antonio Conte per il suo passato alla Juventus, nonostante la recente lite con Agnelli. In realtà devono rassegnarsi, l'allenatore salentino in campionato sta facendo un lavoro eccellente, da 8 in pagella. L'Inter sta lavorando tra mille difficoltà, legate alle incertezze sul futuro del club, che possono creare disagi anche a giocatori pagati profumatamente come quelli nerazzurri.