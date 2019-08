Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" di oggi gli occhi sono puntati sul mercato della Juventus.



C'è un problema, imbarazzante, in casa bianconera: in meno di 10 giorni di mercato deve vendere giocatori importanti con ingaggi pesantissimi. Higuain, Dybala, Mandzukic, Khedira, Emre Can, Matuidi, nemmeno Rugani: tutti sul mercato, nessuno venduto. La Juve ha troppi giocatori in rosa, con 3 campioni che rischiano il taglio Champions. Un mercato gestito in maniera sbagliata, qualcosa di inspiegabile e non programmato a dovere: il primo mercato estivo di Paratici è una corsa contro il tempo. Vediamo cosa farà in questi giorni, ma per ora è da 4. Forse anche meno...