Cosa sta succedendo al Milan? Nell'ultima settimana ha conquistato un punto in tre partite, ha perso con Spezia e Inter e pareggiato in maniera deludente con la Stella Rossa, tre sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato. La squadra ha subito un'involuzione, se il rendimento peggiora allora l'allenatore deve fare qualcosa per invertire la rotta. Invece Stefano Pioli continua a ostentare sicurezza: così è da 5, deve avere il coraggio di provare qualcosa.