Dopo il gol tolto dall'arbitro Serra al Milan fa molto rumore il silenzio dei rossoneri. La società non sta dicendo niente, non ha protestato in alcun modo - almeno in pubblico - ed è rimasta zitta, a osservare tutto quello che sta capitando intorno a questa vicenda. Se si tratta di eleganza, probabilmente il Milan merita un 8 in pagella; però rimane il dubbio che possa essere debolezza da parte del club rossonero, una debolezza da 4 in pagella.