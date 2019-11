Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi il caso razzismo in Verona-Brescia, con Balotelli ricoperto di buu da parte della tifoseria scaligera.







Inizialmente chiusa, ieri la Corte d'Appello ha sospeso la pena per il Verona per gli epiteti razzisti rivolti a Balotelli. Un modo per prendere tempo, intanto il settore Poltrone Est del Bentegodi non sarà chiuso per la sfida di domenica con la Fiorentina. La sensazione è che il calcio italiano non abbia la forza per combattere il razzismo in modo deciso e concreto. Questo provvedimento poteva essere un piccolo segnale di cambiamento, invece si trova sempre un cavillo e chi commette questi atti inqualificabili riesce a farla franca. Il nostro calcio sembra incapace di combattere in modo serio il razzismo. Il voto a questa scelta è 2.