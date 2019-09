Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Antonio Conte, ​un numero uno per quello che riesce a tirare fuori dai suoi giocatori, ma questo succede esclusivamente nelle competizioni nazionali.



L'ex guida della Juventus ha vinto 4 degli ultimi 5 campionati ai quali ha partecipato, ai quali bisogna aggiungere 3 coppe nazionali: una musica che cambia in Europa, dove le sue squadre non vincono nulla e deludono le aspettative.