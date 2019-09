Milan e Inter hanno ascoltato le recenti parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala (“Ritengo che l'ammodernamento di San Siro resti la soluzione migliore. Siamo disposti a mettere in vendita lo stadio”), ma tirano dritti per la loro strada, convinti che per il loro percorso di crescita sia invece necessario un nuovo impianto. Lo conferma il presidente rossonero Paolo Scaroni, con le parole raccolte da La Gazzetta dello Sport: “Abbiamo informato Palazzo Marino su ogni passo fatto. Adesso San Siro è una landa desolata: vogliamo un nuovo stadio, tanto verde e zone commerciali per far vivere il quartiere 365 giorni all’anno”.



Ancora più chiaro e perentorio l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello: "Noi non stiamo imponendo nulla ma vogliamo rilanciare tutta la zona di San Siro sentendo anche i consigli dei tifosi. L’ipotesi di comprare lo stadio fatta da Sala? È corretto metterla sul tavolo, ma che cosa significa? Nel caso potremmo portare comunque avanti il nostro progetto o sarebbe un vincolo per restare al Meazza? Tutti e quattro i progetti originari sullo stadio erano interessanti. Chi è favorito adesso? Sono tutti e due in corsa, giocano ad armi pari, hanno le stesse possibilità. Il progetto vincente dovrà emozionare, però la scelta sarà razionale, non emozionale”.



Le delegazioni dei due club incontreranno a tal proposito i capigruppo dei vari gruppi politici presenti in consiglio comunale per dare ulteriori chiarimenti sui propri piani e l'auspicio di Antonello è che tutto vada per il verso giusto: “Mi auguro per Milano e per l’Italia che un progetto di questo tipo possa essere approvato: noi abbiamo fatto una proposta e non vogliamo entrare nel dibattito politico, adesso però tocca al Comune decidere”.