Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Oggi l'approfondimento non poteva che essere sulla sfida Inter-Juventus che ha avuto un protagonista positivo assoluto: l'arbitro Rocchi.







Grandi protagonisti in campo a partire da Dybala che ha giocato una gara fantastica, da Higuain che è stato determinante per il risultato, ma il migliore in campo in assoluto è stato l'arbitro Rocchi che merita 8. Ha diretto senza esitazioni, ha sempre preso le decisioni giuste e ha scelto tutto quello che doveva con grande personalità addirittura vedendo in diretta il fallo di mano di De Ligt che tutti abbiamo dovuto rivedere al var e alla moviola. Non ha senso mandare a casa il nostro miglior arbitro. Il calcio ha bisogno di arbitri come lui dato che i giovani non sono alla sua altezza. Non fatelo smettere!