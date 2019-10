Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Moises Kean.



CAMBIARE REGISTRO - L'attaccante passato in estate dalla Juventus all'Everton sta vivendo un momento di grande difficoltà. In Inghilterra non gioca praticamente mai titolare, con l'Under 21 ieri contro l'Irlanda è partito in panchina e quando è entrato, a inizio ripresa, si è fatto notare solo per un'espulsione inutile dopo 19 minuti. La sua carriera lontano dalla Juventus è tutt'altro che semplice, il calcio italiano lo aspetta, ma deve metterci del suo.