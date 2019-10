Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è la maglia verde che l'Italia indosserà sabato contro la Grecia, in una partita di qualificazione a Euro 2020.



VOTO 0 -E' una decisione, quella del presidente Gravina, senza logica, non ci sono motivi di marketing che tengano. Il calcio è storia, è fatto di simboli, di passione. La nostra Nazionale ha la maglia azzurra, in tutto il mondo siamo gli Azzurri, non i Verdi. Non è uno scherzo, è una cosa seria, che colpisce, che ferisce.