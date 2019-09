Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Gonzalo Higuain perché mentre tutti si chiedono se questa sia o meno la Juve di Maurizio Sarri il vero protagonista sembra essere tornato proprio l'attaccante argentino.



In estate era stato messo in vendita ed era stato praticamente venduto alla Roma. Invece ha scelto di imporsi e rimanere e ora sta dimostrando di essere fondamentale. Quando gira lui la squadra funziona benissimo e la sua scelta e il suo rendimento meritano un 9 in pagella.