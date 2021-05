La Uefa minaccia provvedimenti, addirittura l'esclusione per due anni dalle coppe dei club che non abbandoneranno la Superlega, che risponde facendo sapere di non temere provvedimenti anche per il giudizio di un tribunale di Madrid. La domanda che ci poniamo è un'altra: come mai cinque società, Juve, Inter, Milan, Barcellona e Real Madrid, non si sono ancora arrese alla sconfitta? Se vanno avanti in questa battaglia ormai persa, sono da 2 in pagella.