Senza Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic, infortunati, e senza Ante Rebic, prima infortunato e poi squalificato, l'attacco del Milan è stato a lungo affidato a Rafael Leao, che ha avuto un rendimento molto deludente, da 4 in pagella: non segna infatti da 14 partite di fila, l'ultima rete è datata 9 gennaio, contro il Torino. Non può essere un rendimento da attaccante di una squadra che vuole lottare al vertice, i rossoneri davanti soffrono e la mancanza di punte ha portato il calo in classifica, dovuto alla penuria di gol. Il portoghese ha avuto tante opportunità e non le ha sfruttate: è giovane, non è un centravanti ma forse un esterno, però doveva dimostrare di valere un grande club.