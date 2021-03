Lukaku in carriera non ha vinto praticamente nulla, se non quando era giovanissimo, per questo c'è chi sostiene che non sia un grande centravanti. Sbagliato, per vincere conta anche il collettivo, ci sono fior di campioni che non hanno alzato grandi trofei semplicemente perché hanno vissuto in realtà che non permettevano di sognare in grande. Lukaku ha tutto per trionfare, è un grande attaccante, da 9 in pagella, ha tutto per essere un leader, un trascinatore, ha il fisico e le qualità tecniche. E gioca nella squadra giusta. E' pronto a scrivere la storia dell'Inter, dopo averlo fatto con la maglia del Belgio.