Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con la pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella quinta "puntata", il focus è sull'affare che porterà Gianluca Mancini dall'Atalanta alla Roma per un totale di circa 25 milioni.



AFFARE? PER L'ATALANTA - 21 milioni + 4 di bonus è la cifra finale dell'affare che conferma la capacità dell'Atalanta di saper costruire e soprattutto vendere bene i propri gioielli. 25 milioni è una valutazione top, ma è un affare solo per i nerazzurri perché tecnicamente ed economicamente il colpo Mancini lascia forti dubbi. Atalanta da 8, Roma da 5.