Il fatto che il Papu Gomez abbia rotto con l'Atalanta e che, a gennaio, sia sul mercato, attrae l'interesse di molti club, in tutta Europa, non solo in Italia. Un giocatore così sposta gli equilibri, sarebbe un acquisto da 8 in pagella per chiunque. Inter e Milan ci pensano, ma la sensazione è che i nerazzurri abbiano bisogno soprattutto di un vice Lukaku, una risorsa in più che non obblighi Conte a cambiare modo di giocare, l'argentino per questo è più utile al Milan e al suo 4-2-3-1.