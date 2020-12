La rabbia sui social, poi le scuse pubbliche. Ma lo sfogo di Lorenzo Pellegrini dopo Roma-Sassuolo non può passare inosservato e ha provocato una divisione tra i tifosi giallorossi. Chi giustifica l’ira dopo i tanti insulti ricevuti e chi invece consiglia di dare più in campo e meno sui social network. Anche il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha detto la sua in merito a quanto accaduto tra Pellegrini e i tifosi della Roma.