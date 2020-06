Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi ​Gianluca Petrachi.







Abbiamo tolto alla pagella del direttore sportivo della Roma un voto per ogni gaffe da dirigente del club giallorosso. Sono tante, è inevitabile arrivare allo zero. Poi ci siamo fermati, solo per non dare un voto sotto lo zero.